Modena, donna muore in ambulanza. Non era caduta ma picchiata dal marito

Una donna morta in ambulanza a Modena in seguito ad una caduta, in realtà era stata massacrata di botte dal marito. La verità è emersa solo in seguito all'autopsia fatta sul corpo della 46enne. L'uomo aveva riferito ai medici dell'ambulanza, sulla quale Alessandra è deceduta, di problemi di salute, malori e cadute dalle scale. Il decesso della donna, invece, sarebbe stato causato da un'emorragia cerebrale, conseguente a un trauma al capo con evidente ferita, che ha influito sul quadro cardiaco. Questo trauma risalirebbe a diverse ore prima della telefonata al 118, "anche fino a 48 ore prima", ha precisato il procuratore aggiunto Giuseppe Di Giorgio. Per questo, per il 50enne è scatta l'esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura con l'ipotesi di reato di omicidio preterintenzionale.