Moglie vessata da vent'anni alla fine denuncia: arrestato il marito a Rimini

Da vent'anni, praticamente dall'inizio della relazione, la moglie era vessata con insulti, minacce di morte e spesso aggressioni e danneggiamenti dell'arredamento di casa. Alla fine ha denunciato, e il marito è stato arrestato. E' accaduto a Rimini.

A finire in manette un 49enne marchigiano, arrestato sabato pomeriggio dalla Polizia in virtù di un'ordinanza di custodia in carcere per maltrattamenti ai danni della donna e della figlia. L'inchiesta, coordinata dalla pm Paola Bonetti, è scaturita dalla denuncia della vittima, una ventina di giorni fa.

Lo scorso luglio l'uomo avrebbe minacciato la consorte con un coltello e poi lo avrebbe lanciato, colpendo e ferendo al braccio la figlia, allora diciassettenne. La serie di violenze fisiche e psicologiche è andata avanti fino a inizio del maggio di quest'anno. In un'occasione il 49enne, ubriaco, ha picchiato ancora la moglie e le ha puntato contro un coltello. Stessa cosa è accaduta dopo una decina di giorni e in quell'occasione la figlia, nel tentativo di opporsi al padre, è stata colpita con uno schiaffo nonché insultata. L'intervento di alcune vicine, attirate dalle urla, ha interrotto momentaneamente l'aggressione, ripartita però pochi istanti dopo. La donna, alla fine, è andata negli uffici di polizia per sporgere denuncia.