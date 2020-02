Molestie, Placido Domingo chiede perdono. "Dispiaciuto per il dolore causato"



Placido Domingo chiede perdono per le molestie sessuali. "Dispiaciuto per il dolore che ho causato". Il tenore, che si trova ad affrontare diverse accuse per molestie sessuali, si è scusato per "le ferite" causate, affermando di aver accettato la "piena responsabilità" delle sue azioni. "Sono veramente dispiaciuto per il dolore che ho causato. Accetto la piena responsabilità delle mie azioni", ha detto in una nota inviata all'agenzia di stampa spagnola Europa Press. "Capisco ora che alcune di quelle donne - ha detto Domingo - potessero avere paura di parlare sinceramente perché si preoccupavano per le loro carriere". Il tenore si è "impegnato" a intraprendere un cambiamento "positivo" nel mondo dell'opera lirica. "Il mio desiderio è che questo mondo diventi un posto più sicuro dove lavorare, e spero che il mio esempio possa spingere gli altri a seguire i miei passi", ha concluso.