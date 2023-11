Monopoli, l'ex compagno la accoltella: 35enne è grave. Lei l'aveva denunciato

Monopoli, 35enne accoltellata dall'ex compagno: è in fin di vita. I soccorsi chiamati dalla madre di lei che ha assistito alla scena

Sta lottando tra la vita e la morte Addolorata Colavitto, 35enne di Monopoli (Bari) che questa mattina - mentre stava andando a lavorare - è stata ripetutamente accoltellata dall'ex compagno, il coetaneo Giuseppe Ambriola, con il quale aveva avuto un figlio.

Almeno 30 fendenti, che hanno ridotto in gravissime condizioni la giovane, che lavora in un'azienda agricola di Polignano a Mare. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, a chiamare i soccorsi è stata la madre della donna, dopo aver sentito le grida di aiuto della giovane. Ma l'aggressione non sarebbe stata la prima nei confronti dell'ex compagna: in precedenza la donna l'aveva già denunciato.

Addolorata è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Giacomo, da dove è stata poi trasferita al Policlinico di Bari: è ricoverata in prognosi riservata in rianimazione con un collasso di un polmone, danni a un occhio e diversi traumi all'addome e al torace, in attesa di essere sottoposta ad alcuni interventi chirurgici.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Monopoli, che hanno fermato l'uomo, portandolo in caserma dove è stato interrogato.