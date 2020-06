Montecarlo: morta Elizabeth-Ann de Massy, figlia della principessa Antonietta

Deceduta al Centre Hospitalier Princesse-Grace di Monaco, all’età di 73 anni, la baronessa Elizabeth-Ann de Massy, figlia della principessa Antonietta di Monaco, sorella maggiore del principe Ranieri III, padre dell'attuale sovrano Alberto II

Nove anni dopo la morte della principessa Antoinette, avvenuta nel 2011, alla quale il principe Alberto II era estremamente legato, il Principato di Monaco si stringe ancora attorno alla famiglia Grimaldi per la prematura scomparsa della Elizabeth-Ann de Massy, ​​morta mercoledì 10 giugno al Centre Hospitalier Princesse Grace di Monaco, all’età di 73 anni, per cause non specificate. Cugina dell’attuale sovrano monegasco, la nobildonna era anche la madrina della Principessa Stéphanie, di cui era più grande di 18 anni. Storica presidente della Federazione Tennis Monaco dal 1992 e del Monte-Carlo Country Club (MCCC) dal 2008, dove si svolgono ogni anno ad aprile i Montecarlo Tennis Masters, ad eccezione di quest’anno, così come il Gran Premio di Monaco, posticipati al prossimo anno a causa Coronavirus, Elizabeth-Ann de Massy aveva in un certo modo “ereditato” la passione del tennis dal padre, il noto campione di tennis monegasco Alexandre-Athenase Noghés, che si sposò con Antonietta di Monaco nel 1951, quattro anni dopo il suo concepimento, che avvenne nel 1947. Fu, così, legittimata ed entrò ufficialmente nella linea di successione al trono monegasco fino alla morte dello zio, il principe Ranieri III, nel 2005. Dal primo matrimonio, ne sarebbero seguiti altre tre senza discendenza, la madre Antoinette ebbe anche Christian Louis de Massy, per anni poco gradito a Monaco per aver pubblicato a New York nel 1986 un libro scandalistico su presunti intrighi di palazzo, che si intitolava Palace. My life in the Royal Family of Monaco, e Christine Alix de Massy, morta prematuramante nel 1989. Elizabeth-Ann de Massy si era sposata due volte. La prima volta a Monaco il 19 gennaio 1974 con il Barone Bernard Alexandre de Taubert-Natta (1941-1989) dal quale ha successivamente divorziato; la seconda volta a Londra il 18 ottobre 1984 con il coreografo Nicolai Vladimir Costello de Lusignan (1943). Ha avuto un figlio dal primo marito, Jean-Léonard Taubert-Natta de Massy (1974), e una figlia, Melanie-Antoinette Costello de Lusignan de Massy (1985), dal secondo matrimonio. Elizabeth-Ann, all’epoca del fiabesco matrimonio di Ranieri III con Grace Kelly, era una delle quattro piccole damigelle d’onore che accompagnavano gli sposi all’altare nella cattedrale di Monaco. Ha vissuto l’epoca d’oro di Montecarlo, fin dai tempi in cui a Monaco l’armatore greco Aristotele Onassis la faceva da padrone, tanto da controllare le quote di maggioranza della Société des Bains de Mer, che, successivamente, furono cedute anche per volere di Grace Kelly che non amava particolarmente Onassis, alla famiglia Grimaldi. La baronessa de Massy era molto attiva insieme alla figlia Mélanie nella vita sociale e mondana monegasca. Oltre a presiedere la Federazione di tennis monegasca dal 1992, del Monte-Carlo Country Club, della Società Canina di Monaco (la grande passione della madre Antoinette), era spesso al fianco dei sovrani Alberto e Charlene, al Bal de la Rose e del Bal de Croix Rouge Monegasca. Dal 2011, da quando la madre morì all’età di 91 anni, si recava ogni settembre nel parco intitolato alla memoria della Principessa Antoinette de Monaco, nel quartiere Jardin Exotique, sulle alture di Monaco, per il tradizionale pic-nic monegasco (U Cavagnëtu), una manifestazione nella quale i monegaschi fanno sfoggio di costumi locali.