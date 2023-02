Morta suicida a 17 anni: "Questo segreto mi sta divorando". Stupro di gruppo

Morta suicida a 17 anni per stupro di gruppo. ma si scopre dopo 2 anni

Morta suicida a 17 anni poco meno di due anni dopo essere stata costretta a fare sesso di gruppo, mentre la scena veniva filmata. E' l'ipotesi della procura di Palermo che ha fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, per i due maggiorenni coinvolti nell'inchiesta. La ragazzina, il cui corpo senza vita è stato trovato alla Rupe Atenea di Agrigento, da dove si era lanciata nel vuoto, aveva annunciato il suo gesto con un lungo e straziante post pubblicato su Facebook. "Nessuno di voi sa e saprà mai con cosa ho dovuto convivere da un periodo a questa parte… Quello che mi è successo non poteva essere detto, io non potevo e questo segreto dentro di me mi sta divorando": iniziava così la lunga e struggente lettera.

"Ho provato - prosegue lo sfogo della ragazzina suicida sui social - a conviverci e in alcuni momenti ci riuscivo così bene che me ne fregavo, ma dimenticarlo mai.. E allora ho pensato… Perché devo sopportare tutti i momenti no, Che pur fregandomene, sono abbastanza stressanti, se anche quando tutto va bene e come dico io, il mio pensiero è sempre là? Non sono una persona che molla, una persona debole, io sono prepotente, voglio cadere sempre in piedi e voglio sempre averla vinta, ma questa volta non posso lottare, perché non potrò averla vinta mai, come però non posso continuare a vivere così, anzi a fingere così...".