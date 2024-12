Morta una leggenda del wrestling: si è spento Rey Mysterio senior, aveva 66 anni

Lutto nel mondo del wrestling: addio a Rey Mysterio senior, leggenda dello spettacolo e della lotta

Il wrestling perde una delle sue icone. All'età di 66 anni si è spento Rey Mysterio senior, all'anagrafe Miguel Angel Lopez Diaz, figura storica dello sport-spettacolo. La notizia è stata diffusa dai media internazionali, che hanno riportato le dichiarazioni della famiglia del lottatore messicano. La causa del decesso, avvenuto in modo improvviso, non è stata ancora resa nota.

Originario di Tijuana, Rey Mysterio senior aveva iniziato la sua carriera nel 1976, diventando presto una delle personalità più riconoscibili e apprezzate del circuito messicano e internazionale. Celebre per il suo carisma e per le spettacolari manovre acrobatiche, aveva incarnato lo spirito della "lucha libre," un genere che combina tecnica, teatralità e passione.

Lo scorso anno, nonostante l’età, era salito sul ring per l’ultima esibizione, confermando il suo amore incrollabile per questo sport. Oltre a lasciare un’eredità di momenti memorabili, Rey Mysterio senior ha avuto un impatto profondo sulla famiglia, ispirando suo nipote Oscar Gutierrez Rubio, noto al pubblico mondiale come Rey Mysterio junior, che oggi continua la tradizione di successo nella WWE.