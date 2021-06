Morte coniugi Bolzano, Benno dal carcere: "Quando li uccisi ero fuori di me"

Peter Neumair e Laura Perselli: nel giorno dei funerali le parole del figlio Benno in una lettera: "Quando ho ucciso mio padre prima e mia madre era come se fossi uscito dalla realtà"

Benno si trova in carcere per l'omicidio e l'occultamento dei cadaveri. La sua lettera è stata mostrata da "Mattino Cinque". "So bene che è difficile veder riconosciuta la totale incapacità di intendere e di volere, che nulla mi risparmierà la pena che ho iniziato a scontare - scrive il 30enne - ma è ora che si conosca anche la mia verità". "Quel giorno ho avuto un blackout, mai avevo pensato di uccidere qualcuno, tantomeno i miei genitori. Sono stato risvegliato da mio padre in maniera energica e abbiamo avuto l'ennesima discussione per i soliti motivi. Non ci ho più visto, ho preso un cordino che avevo a portata di mano e con quello l'ho strangolato. A quel punto mi sono assopito a terra, accanto al suo corpo. A svegliarmi il telefono, era mia madre che mi diceva che stava rientrando in casa. Ho sentito la chiave nella toppa, l'ho vista e con il cordino ancora in mano ho strangolato anche lei, senza che nemmeno facesse in tempo ad accorgersene. È successo tutto in pochi minuti".

“Oggi siete finalmente qui, riuniti davanti a noi, ma non volevate una morta ingiusta, una morte violenta, vi è stato tolto il respiro e la parola, voi siete la mia luce, la mia aria, il mio tutto. Mami e Papi mi mancano le parole per ringraziarvi per quel che mi avete dato: mi mancate in modo devastante, riposate in pace”. Sono le parole di Madè Neumair oggi in Duomo a Bolzano durante i funerali dei genitori, Laura Perselli (68 anni) e Peter Neumair (63).

La coppia è stasta uccisa nel tardo pomeriggio del 4 gennaio scorso nella propria abitazione. Solo in seguito al ritrovamento del cadavere della madre avvenuto il 6 febbraio il 30enne ha iniziato ad ammettere le sue responsabilità. A fine aprile è stato ripescato sempre dalle acque del fiume Adige anche il corpo del padre Peter.

I funerali sono stanti celebrati dal decano Bernhard Holzer e da Don Mario Gretter. Ha preso la parola anche Michela Neumair, sorella di Peter, e Carla Perselli, sorella di Laura. In Chiesa una folla di cittadini, gli amici, ex colleghi e studenti dei due insegnanti in pensione uccisi. Sulla bara bianca la foto di Laura e Peter e un cuscino di rose bianche deposto dalla figlia. Sul bigliettino che ha accompagnato la preghiera anche una poesia di Khalil Gibran, poeta libanese amato dalla coppia.