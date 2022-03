Morte David Rossi, ex ad Viola: "Non ho letto la sua mail. Mi chiedeva aiuto"

Morte David Rossi, la mail non letta. L'ex ad era a Dubai

Resta un mistero la morte di David Rossi. Il manager di Mps è stato trovato senza vita a Siena nove anni fa dopo un volo dalla finestra del suo ufficio. Ma non sono ancora chiare le cause del decesso, per questo sono in corso molte inchieste che coinvolgono Procure diverse, oltre alla Commissione Parlamentare, altro organo impegnato per scoprire la verità. "Quando oggi si parla di David Rossi mi rimbombano, non solo in testa, le parole scritte in quella email. Dopo 9 anni provo turbamento". Sono molto sofferte - si legge sul Corriere della Sera - le parole di Fabrizio Viola, ex amministratore delegato di Mps, mentre risponde alla commissione parlamentare d'inchiesta.

La mail a cui siriferisce Viola - prosegue il Corriere - è quella, drammatica, che Rossi gli invia il 4 marzo alle 10.13 con oggetto «Help» e in cui c’è scritto: «Stasera mi suicido sul serio. Aiutatemi!». Il manager della comunicazione era fortemente turbato dopo la perquisizione subita per l’indagine sul crollo della banca: "Temeva di perdere il lavoro e di essere arrestato". E poi, riguardo l’ipotesi di omicidio sostenuta dalla famiglia di Rossi, Viola afferma: "Io un omicidio non riesco proprio a immaginarmelo. Non ho avuto dubbi".

