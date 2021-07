Morte De Rienzo, caccia al pusher della dose fatale. Trovata polvere bianca

Morte De Rienzo, caccia al pusher. Trovata polvere bianca

La morte di Libero De Rienzo resta un mistero. Sono ancora troppe le cose che non tornano in questa assurda vincenda che è costata la vita ad uno dei più talentuosi attori emergenti italiani, aveva 44 anni. A tre giorni dalla sua morte, fra le poche certezze, - si legge sul Giornale - c’è quella polvere chiara trovata nell’appartamento assieme a mozziconi di sigaretta, tracce di uno spinello, forti sedativi. Era davvero solo quando si è accasciato a terra? Chi è entrato ed uscito dal condominio al 49 di via Madonna del Riposo, nel quartiere Aurelio? Gli investigatori avrebbero disposto l’acquisizione di alcune telecamere della zona per studiare i movimenti della vittima fin da mercoledì pomeriggio.

Si sa - prosegue il Giornale - che De Rienzo era in compagnia di un amico, dello stesso pusher, che, preso dal panico, sarebbe fuggito a gambe levate chiudendo dietro sé la porta di casa. Ascoltato dai carabinieri, C.T., l’amico di famiglia accorso al mezzanino dei De Rienzo con le chiavi lasciate dalla moglie della vittima, racconta che la serratura della porta era senza mandate. Come se fosse stata chiusa dall’interno, nel caso l’attore fosse stato solo, o dall’esterno, se qualcuno se ne fosse andato via accostandola dietro di sé. Ricostruzione, però, priva di elementi utili per confermare o smentire l’una o l’altra ipotesi.