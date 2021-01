Morte di Solange avvolta nel mistero. Ricoverato e subito dimesso. Inchiesta

Resta avvolto nel mistero il motivo della morte di Solange, il noto sensitivo della tv trovato senza vita nella sua casa di Collesalvetti (Livorno). Il pm, Sabrina Carmassi, - si legge sul Giornale -ha disposto l'esame autoptico per chiarire ogni eventuale dubbio sul decesso. Il 2 gennaio Solange si era recato al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello (Pisa) e in seguito avrebbe firmato per non essere ricoverato. A trovare il cadavere sono stati qualche giorno dopo i vigili del fuoco, avvisati dagli amici di Solange che si erano preoccupati perché non rispondeva da giorni al telefono. Una volta arrivati a casa avevano provato a chiamarlo e avevano sentito suonare il cellulare da fuori la porta.

A quel punto hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco che una volta entrati nell'abitazione hanno trovato il corpo dell’artista ormai privo di vita. Il medico del 118 - prosegue il Giornale - intervenuto sul posto con i carabinieri aveva stabilito che il decesso era avvenuto per "cause naturali". L’entourage vicino a Solange ha fornito una versione dei fatti che per gran parte conferma la ricostruzione ufficiale della morte del sensitivo: "Si pensa, sia morto per un infarto. La settimana scorsa era andato all'ospedale di Pisa per accertamenti clinici. Aveva accusato dolori allo stomaco, rientrati però, a suo dire, poco dopo".