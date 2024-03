Morte in polvere, cos'è il Fentanyl: la droga degli zombie arriva in Italia

Fentanyl, dopo gli Usa la droga degli zombie arriva in Italia

Era vista come un’epidemia lontana, troppo distante per colpire anche noi. Ma il fentanyl, adesso, fa paura anche agli italiani. Denominata “la droga degli zombie” per i suoi effetti devastanti sulla psiche e sul corpo umano, questa sostanza – un oppioide sintetico con impiego analgesico e anestetico – è da 50 a 100 volte più potente della morfina e 30-50 volte più potente dell’eroina.

Tra i Paesi più colpiti ci sono gli Stati Uniti dove, nel 2022, sono state sequestrate oltre 6 tonnellate in polvere e 59,6 milioni di compresse contraffatte contenenti fentanyl, pari a oltre 398 milioni di dosi letali (due o tre milligrammi possono uccidere un uomo).

Numeri, questi, che hanno portato alla morte oltre 100 mila persone. Un picco di decessi che, nel dettaglio, vede circa 73mila morti per l’assunzione di un oppioide sintetico, principalmente fentanyl.

Ma ora questa nuova droga spaventa anche l’Italia: come scrive Quotidiano Nazionale, tra il 2018 e il 2023, le attività delle forze di polizia hanno portato al sequestro di 123,17 grammi di fentanyl in polvere, 28 dosi in compresse e 37 altre confezioni (cerotti, flaconi e scatole medicinali).

Il 68% del fentanyl venduto negli Usa arriva dalla Cina e da anni l’amministrazione americana, da Trump a Biden, cerca di frenare l’importazione dei precursori chimici di cui l’industria cinese è la prima produttrice mondiale. Finora, gli accordi con il leader cinese Xi Jinping per frenare il problema hanno avuto come risultato principale il trasferimento del problema: molte aziende cinesi hanno spostato le loro attività in Messico, dove i cartelli del narcotraffico producono gli oppioidi destinati agli Stati Uniti.