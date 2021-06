Morte Saman, secondo un terzo degli italiani è colpa dell'Islam. Il sondaggio

Termometro Politico si è occupato anche della giovane Saman, la 18enne di origine pakistana uccisa dai suoi familiari. Di chi è la responsabilità dell'omicidio? Il 32% addossa la colpa all'Islam che non consente una vera integrazione nella società Occidentale, il 29,3% ritiene che più che una questione religiosa è culturale, di una concezione patriarcale che rimane forte in alcune aree del mondo, per il 20,5% la responsabilità non è di tutto l'Islam ma dell'interpretazione più conservatrice che la famiglia aveva fatto propria, infine per il 14,5% si tratta di una responsabilità individuale, dei genitori e dei membri della sua famiglia.





Agli intervistati è stato chiesto quali misure, secondo loro, andrebbero prese per migliorare l'integrazione di chi proviene da una cultura diversa soprattutto islamica. Per il 33,3% si dovrebbe investire in istruzione e maggiori servizi pubblici nelle aree in cui l'immigrazione è maggiore, per il 23,7% si dovrebbe sorvegliare in particolare i movimenti, le associazioni, le moschee più fondamentaliste, eventualmente scegliendole ed espellendo i leader, per il 23,% l'integrazione è molto difficile quindi si dovrebbe vietare l'ingresso di immigrati sospettati di appartenere a gruppi integralisti, per il 14,4% l'integrazione è impossibile e bisognerebbe quindi vietare l'ingresso di immigrati di religione musulmana. Solo l'1,6% ritiene che dovremmo essere noi a comprendere di più e adeguarci alle loro usanze per poterli accogliere e integrare meglio.

Sondaggio Cdx, Lega-Forza Italia: bocciata la federazione

Solo il 17,7% degli italiani crede che una federazione tra Lega e Forza Italia migliorerebbe le chance di vittoria del centrodestra alle prossime elezioni. Per il 39,8% le chance rimarrebbero le stesse mentre per il 28,4% queste diminuirebbero. È quanto emerge dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra l'8 e il 10 giugno. E se i soggetti della federazione fossero i partiti di centrosinistra? Per il 32,9% le possibilità di vittoria per il centrosinistra rimarrebbero le stesse, per il 26,4% aumenterebbero ma solo se poi ci fosse un'alleanza con il M5S. Di diverso avviso l'8,3% secondo cui le chance crescerebbero solo senza alleanza con il M5S mentre per il 7,5% ci sarebbero comunque sia che vi sia o meno un'alleanza con i pentastellati. Infine per il 14% le possibilità di vittoria alle prossime elezioni diminuirebbero.

Sondaggio, Draghi: fiducia in ascesa

Da ormai un mese la fiducia degli italiani nel premier Draghi è in continua ascesa. Oggi il gradimento del governo è al 57,9%. Le intenzioni di voto registrate da Termometro Politico danno la Lega in leggero rialzo al 22,5%. Fratelli d'Italia col 19,4% si avvicina al Pd in flessione al 19,7%. Cresce al 16% il Movimento 5 Stelle mentre Forza Italia arretra al 6% Giù anche Azione al 3% seguito da Sinistra al 2,9% e Italia Viva al 2,7%. Chiudono +Europa all'1,6%, Verdi all'1,3% e Partito Comunista all'1%.

Nota metodologica

Sondaggio realizzato con metodo Cawi, 3.200 interviste raccolte tra l’8 e il 10 giugno 2021.