Tragedia in Valle d'Aosta, morto un paracadutista

Base jumper precipita dal Massiccio del Monte Bianco

Paracadutista in tuta alare precipita e muore in Valle d'Aosta. Il base jumper è deceduto dopo essere precipitato nella zona del ghiacciaio del Freney, in località Courmayeur, in Valle d'Aosta. Sul posto è immediatamente intervenuto il Soccorso alpino valdostano per il recupero del corpo. Presente anche il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Entre'ves, per le operazioni di polizia giudiziaria e riconoscimento.

Il corpo è stato recuperato dal Soccorso alpino sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco. Il paracadutista, dopo l'allarme dato da un compagno, è stato individuato sul ghiacciaio del Freney, in Val Veny, a circa 2.600 di quota. La salma verrà portata alla camera mortuaria di Courmayeur.

Al momento la dinamica dell’incidente è in fase di valutazione.