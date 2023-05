Mps, abuso d'ufficio: archiviata l’inchiesta sull’ex procuratore Greco

Caso Mps, archiviata l’inchiesta sull’ex procuratore capo di Milano Francesco Greco, indagato per abuso d’ufficio

La gip di Brescia Giulia Costantino ha disposto l'archiviazione dell’inchiesta per abuso d’ufficio per cui era stato indagato l’ex procuratore capo di Milano Francesco Greco per la gestione delle inchieste milanesi sul Monte dei Paschi di Siena. Lo scrive La Stampa che sottolinea: "Accuse archiviate, per insussistenza dei fatti come ha riferito in una nota l’avvocato Massimo Dinoia sottolineando che giustizia è fatta".

"Il capo dei pm milanesi, andato in pensione nel novembre 2021, era stato indagato dai colleghi bresciani, competenti sulle toghe milanesi, sugli esposti presentati da Giuseppe Bivona, fondatore di Bluebell Partners", continua la Stampa. Secondo quanto contestato inizialmente dal procuratore Francesco Prete, "l’aggiunto Silvio Bonfiglio e la pm Erica Battaglia, Greco avrebbe ritardato l’iscrizione dell’allora presidente Alessandro Profumo e dell’ex ad Fabrizio Viola nel secondo filone Mps (operazione Santorini-Alexandria) e non aver invece indagato proprio i consulenti tecnici della Procura generale Roberto Tasca e Lara Castelli del terzo filone (errata/scorretta contabilizzazione crediti deteriorati) per un rappresentazione dei fatti non veritiera".