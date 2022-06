Mr Happy Face vince il concorso di cane più brutto del mondo 2022

Il titolo di cane più brutto del mondo 2022 l'ha vinto Mr Happy Face

Mr Happy Face vince il titolo di cane "più brutto del mondo", nell'ambito della manifestazione di Petaluma, in California, del "World's Ugliest Dog Contest". La sua padrona, Janeda Banelly, ha ritirato il premio che consiste in una pergamena, un assegno da 1200 dollari e un viaggio a New York per partecipare a uno show televisivo.

Ha 17 anni Mrs Happy Face ed è stato salvato da un allevamento abusivo e come racconta Jeneda era "talmente brutto che nessuno l'aveva mai voluto". La donna, però appena l'ha visto dichiara: "Una creatura senza dubbio non più giovane, che meritava una seconda possibilità e la chance di essere amata".

Mr Happy Face è così arrivato nella vita di Janeda con un carico non indifferente di problemi di salute tra cui anche un tumore: i veterinari pensavano che non avrebbe vissuto più di qualche mese, e invece. "È l'animale più felice che io abbia mai conosciuto, mi ha scelto lui. Ho fatto una promessa quando l'ho preso: lo avrei amato così tanto da fargli dimenticare le orribili condizioni in cui aveva vissuto fino a quel momento", dice Janeda al Mirror.