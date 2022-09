Muore l'imprenditore Andrea Riello, colto da un malore in azienda

Andrea Riello, muore a 60 anni a causa di un malore improvviso

Andrea Riello, 60 anni, è deceduto questa mattina mentre si trovava in azienda, a Minerbe, nel veronese. Secondo quanto emerso sarebbe stato un malore improvviso, forse un infarto a non lasciargli scampo.

Noto imprenditore, presidente di Confindustria Veneto e dal 2001 era presidente di Gruppo Riello Sistemi. Il gruppo conta oggi quattro stabilimenti fra cui quello di Minerbe e più di 500 dipendenti.

Nato a Venezia nel 1962, (60 anni), si era laureato a 23 anni in Economia aziendale all'università Ca' Foscari di Venezia per poi trasferirsi a Bruxelles e poi a Londra. Proprio a Londra aveva frequentato il Polytechnic of Central London. Al suo rientro in Italia aveva iniziato a gestire Riello Macchine (oggi Riello Sistemi Spa) come amministratore delegato a partire dal 1991.