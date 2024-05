Muore per un tumore alla bocca, il dentista credeva non si lavasse i denti

Thomas Nuovo morto a 44 anni per un melanoma, ma per il dentista era una semplice gengivite

Doveva essere un problema di igiene orale, invece muore per un melanoma. È la storia del 44enne Thomas Nuovo, il quale si è visto scambiare un tumore per una semplice infiammazione dal proprio dentista. Il procuratore di Roma ha richiesto che l'odontoiatra venga processato per omicidio colposo, e spetterà al giudice determinare se esista un legame tra le presunte negligenze del dentista e la morte del paziente.

Tutto ha avuto inizio il 4 aprile 2018, quando Thomas Nuovo si è presentato nello studio odontoiatrico a sud di Roma, lamentando fastidi legati a un piccolo rigonfiamento della gengiva.

Il dentista ha diagnosticato un'infiammazione causata da scarsa igiene orale e ha consigliato un programma di pulizia ogni due mesi. Nonostante le visite ripetute, il paziente non ha avuto miglioramenti e, il 30 luglio, l'igienista ha sospettato la presenza di un tumore, annotando tale sospetto nella cartella clinica. Tuttavia, tale annotazione è risultata mancante quando i carabinieri del Nas hanno sequestrato la documentazione clinica.

Nonostante il sospetto sollevato dalla sua assistente, il dentista non ha ritenuto necessario approfondire ulteriormente con esami diagnostici e ha consigliato al paziente di monitorare la lesione con fotografie. Il 1º ottobre, dopo un'altra radiografia, il dentista ha escluso la presenza di un tumore e ha continuato a programmare sedute di igiene.

Solo a ridosso delle festività natalizie, il dentista ha deciso di rimuovere la lesione tramite laser, senza però effettuare alcun esame istologico. È stato solo il 18 gennaio 2019 che il dentista ha consigliato al paziente di rivolgersi a una clinica specialistica, dove è stato diagnosticato un melanoma.

Da quel momento, Thomas Nuovo ha subito quattro interventi chirurgici, radioterapia e immunoterapia, ma era troppo tardi: è deceduto il 15 dicembre 2020. Secondo il pubblico ministero, il dentista è responsabile della morte del paziente a causa della sua negligenza, imprudenza e imperizia.