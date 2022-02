Nannini, bancarotta fraudolenta. Guai per fratello di Gianna, l'ex pilota F1

Alex Nannini a processo, ha fatto fallire l'azienda di famiglia

La famiglia Nannini è nei guai. Accusa pesante da parte dei pm: bancarotta fraudolenta. Alex, ex famoso pilota di F1 e fratello della cantante Gianna, avrebbe provocato - si legge sul Corriere della Sera - il fallimento della storica azienda di famiglia: «Pasticcerie Nannini», provocando un buco nei conti di 1 mln e 200 mila euro. Alessandro Nannini, 62 anni, è stato alla fine degli anni '80 ad un passo dalla Ferrari. Una carriera stroncata da un terribile incidente in elicottero: è il 1990 quando, all’apice della fama, rimane gravemente ferito.

Proprio in seguito a quella sfiorata tragedia - prosegue il Corriere - Alessandro Nannini aveva deciso di entrare nell’azienda di famiglia. Adesso l’ex pilota ha davanti una nuova sfida: dimostrare la propria innocenza dall’accusa di bancarotta fraudolenta nella gestione della societa satellite del Gruppo fondata dal nonno Guido. E' accusato «di non aver versato all’Erario tasse e contributi così da accumulare una notevole esposizione debitoria di importo di circa 1 milione e 200mila euro. Operazioni dolose che avrebbero provocato il fallimento della società». Ha provato anche la carriera in politica: nel 2011 si era candidato nelle file del centrodestra (Pdl) a sindaco di Siena. Ma non ebbe successo.

