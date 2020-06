A Napoli una studentessa di 12 anni vittima di bullismo è stata ricoverata in ospedale per una sincope dopo gli attacchi degli haters.

Napoli: sincope dopo le minacce su Instagram

La 12enne dopo essere stata denigrata e perseguitata sui social per i chili in eccesso, è stata ricoverata in ospedale a causa di una sincope. La madre della vittima, attaccata a sua volta, ha sporto denuncia ai carabinieri. I due haters 14enni avrebbero anche minacciato di morte la ragazza.