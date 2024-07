Far West a Napoli, proiettile vagante: 24enne in casa colpita al petto

Napoli, 24enne ferita al petto da un proiettile vagante mentre è a casa

Una ragazza di 24 anni è stata ricoverata in prognosi riservata ieri sera, 11 luglio, nell'"Ospedale dei Pellegrini", per una ferita da arma da fuoco: è stata raggiunta da una pallottola al petto. È in prognosi riservata, i medici hanno escluso il pericolo di vita. Si sarebbe trattato di un proiettile vagante: la donna sarebbe stata colpita mentre si trovava in casa sua, nel quartiere Mercato.

Sull'accaduto indaga la Squadra Mobile della Questura di Napoli. La versione della 24enne, che ha raggiunto il Pronto Soccorso autonomamente, resta al momento al vaglio degli investigatori. Secondo il suo racconto sarebbe stata raggiunta improvvisamente dalla pallottola mentre era nel suo appartamento, non sarebbe stata quindi in grado di fornire altre informazioni sulla dinamica e su chi ha sparato; al Pronto Soccorso è intervenuta una pattuglia del commissariato Montecalvario.