Meta di Sorrento, arrestato un 56enne: si masturbava sulla spiaggia affollata

Un 56enne è stato sorpreso a masturbarsi sulla spiaggia in presenza anche di minorenni

Sono giorni che i militari della compagnia di Sorrento stanno pattugliando le spiagge della Penisola sorrentina per garantire la sicurezza dei bagnanti. Allertati dal 112 i carabinieri giunti sulla spiaggia a Meta di Sorrento hanno sorpreso l'uomo di 56 anni che si masturbava davanti ad altri bagnanti tra cui dei minorenni. Arrestato con l'accusa di atti osceni in luoghi abitualmente frequentati da minori. L'uomo è in attesa di giudizio.