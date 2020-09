Napoli, bambino di 11 anni si butta dal decimo piano. Forse vittima dei social

La notte scorsa un bambino di 11 anni è morto a Napoli, zona Prima Municipalità, buttandosi dal decimo piano di un palazzo. Era figlio di due professionisti, viveva con loro in casa. La Polizia ha trovato un messaggio rivolto ai genitori, che orienta le indagini verso il mondo dei social, non escludendo che il ragazzino possa essere rimasto vittima di un gioco sul web. Ora la Polizia ha proceduto al sequesto di computer e telefono personali. La procura nel frattempo ha avviato un'indagine per istigazione al suicidio.