Napoli come il Far West: uomo spara dal balcone. Avrebbe ucciso la moglie

Napoli come il Far West: uomo uccide un familiare e spara dal balcone

Mattinata di follia a San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia orientale di Napoli: un uomo ha aperto il fuoco dal balcone della propria abitazione in via Raffaele Testa. La Polizia di Stato è intervenuta prontamente, circondando l'area e bloccando la circolazione veicolare e pedonale. Secondo le prime informazioni, si legge su La7, un uomo avrebbe sparato alla moglie all'interno dell'abitazione e avrebbe continuato a sparare dal suo appartamento al quarto piano, coinvolgendo passanti e forze dell'ordine intervenute sulla scena. Le forze dell'ordine sono sul posto e hanno circondato e messo in sicurezza l'intera area con transenne. Anche le ambulanze sono state inviate sul luogo.