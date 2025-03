Napoli, ragazzino di 14 anni muore in campo: malore fatale prima dell'allenamento

Napoli, 14enne muore in campo: indagini in corso sulla causa del decesso improvviso

Diego De Vivo, 14 anni, ieri sera stava per iniziare l'allenamento con la sua squadra di calcio, la Cantera Napoli, quando all'improvviso si è accasciato a terra. Subito è stata chiamata l'ambulanza, ma i soccorritori quando sono arrivati al campo era già troppo tardi, Diego era morto. Una tragedia che ha sconvolto tutti i compagni di squadra e le persone presenti e su cui la Procura ha aperto un'inchiesta per cercare di risalire alle cause di questa morte improvvisa di un ragazzino di appena 14 anni. La salma ora è disposizione della Procura di Napoli che disporrà l'autopsia.

A bordo campo, secondo quanto riferito da chi era lì, c'erano i genitori del 14enne che volevano assistere all'allenamento. I soccorsi sono arrivati tempestivi, prima da parte di tecnici e dirigenti del club, poi dall'ambulanza del 118: nulla da fare, non è stato possibile rianimarlo. La scuola calcio "Cantera Napoli" ha sospeso tutte le attività in segno di lutto. "Distrutti dal dolore per la tragica scomparsa del nostro Diego De Vivo. Riposa in pace, campione!", si legge nel post della società Cantera Napoli. Sono decine i messaggi di conoscenti e altre società che lo ricordano e salutano il giovane talento.