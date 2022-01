Napoli, finti vaccini a un'intera famiglia poi ammalata. Arrestati 2 operatori

Napoli, finti vaccini anti-Covid a una famiglia. Arrestati un infermiere e un operatore socio-sanitario, incastrati dalle telecamere

Finte fiale di vaccino e mazzette tra operatori sanitari e No Vax. Simulavano l'immunizzazione per far raggiungere la regolarità di singole posizioni e accedere ai Green Pass. Succedeva a Napoli, nell’hub della Fagianeria. Due gli operatori incastrati, dipendenti dell’Asl Napoli 1, attraverso i frame delle telecamere di videosorveglianza. Tra i "clienti" erano un padre e figlio, ma anche professori, imprenditori e dipendenti dell'Interno, riporta Repubblica. I vaccini dall'infermiere venivano spruzzati nell’ovatta.

Gli indagati sono l'operatore socio-sanitario Rosario Cirillo, 55 anni, e l’infermiere 40enne Giuliano Di Girolamo. Sui telefoni dei due sono state disposte le intercettazioni. E' emerso che Cirillo agiva da "procacciatore" individuando i clienti disposti a pagare 150 euro per ottenere il Green Pass, mentre Di Girolamo "somministrava" le dosi. Entrambi sono gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, peculato e falso in atto pubblico.