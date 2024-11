Napoli, genitori irrompono a scuola e aggrediscono un'insegnante di sostegno. Ferito anche il padre della donna

Napoli, genitori irrompono a scuola e aggrediscono un'insegnante di sostegno

Insegnante aggredita in una scuola in provincia di Napoli, ferito anche il padre della donna. È stato necessario l'intervento dei carabinieri in un istituto scolastico di Castellammare di Stabia, dove una trentina di persone - tra genitori e familiari di alcuni alunni minorenni - si sarebbero scagliate contro una docente, accusata dal gruppo di aver avuto comportamenti non convenzionali nei confronti dei bambini. Nel parapiglia, il padre della docente è rimasto ferito per difendere la figlia, riportando anche un frattura al braccio. L'insegnante, invece, nel violento pestaggio ha riportato diverse lesioni e un forte trauma cranico. Sull'intera vicenda sono in corso accertamenti e indagini, su cui vige il più stretto riserbo per la delicatezza della vicenda che riguarda minori.

Napoli: aggressione docente, Gilda 'non resti impunito, quale modello per ragazzi?'

“Nessuno tocchi gli insegnanti, la scuola è un luogo sacro, dove si costruisce la democrazia e la libertà”. E’ il commento del coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti Vito Carlo Castellana, su quanto avvenuto in un istituto di Castellammare di Stabia, dove 30 persone hanno aggredito una docente di sostegno. “Quanto accaduto è un atto che sa di barbarie e non deve restare impunito. Quale modello di società - afferma Castellana - vogliamo tramandare ai ragazzi di questa scuola? Dobbiamo garantire prioritariamente la sicurezza di docenti e studenti. Esprimo la mia vicinanza - conclude - all’insegnante aggredita oltre che a tutto il corpo docente e al dirigente dell’istituto”.