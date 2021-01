A SCUOLA di… IBERNAZIONE.

Alla riapertura dopo tanti mesi di Didattica a Distanza, i bambini di alcune scuole hanno trovato ad accoglierli un bel po’ di TERMOSIFONI GHIACCIATI! Possibile non siano bastati i tanti mesi di chiusura per ripararli? Con i bambini dispiaciuti e le mamme su tutte le furie, abbiamo provato noi a sistemare le cose!



Qui il servizio di Luca Abete per Striscia la Notizia:

https://www.striscialanotizia. mediaset.it/video/studenti-al- freddo-o-a-casa-a-napoli_ 71225.shtml