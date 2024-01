Napoli, i killer entrano in casa per ucciderlo: si lancia dal balcone e muore

Napoli, killer in casa: tenta la fuga lanciandosi dal balcone. Muore un uomo di 51 anni

Nel quartiere di Secondigliano, a Napoli, un uomo di 51 anni, Raffaele Cinque è morto nella notte in circostanze che devono ancora essere del tutto chiarite. Lo riporta Tgcom24.

Alcuni sicari sarebbero entrati nella sua abitazione e, nel tentativo di fuggire, l'uomo sarebbe precipitato dal balcone. Ancora da stabilire se il decesso sia stato provocato da diversi colpi di pistola esplosi verso di lui o dalla caduta dal balcone. La vittima aveva precedenti per diversi reati.

La presunta dinamica

Sarebbe stato assalito dentro casa da uno o più killer armati che hanno diretto i colpi d'arma da fuoco nella sua direzione e sarebbe caduto dal balcone nel disperato tentativo di fuggire, trovando la morte: è questa la dinamica più probabile sulla quale, comunque, si continua a indagare. Il cadavere di Raffaele Cinque è stato trovato in strada in via dello Scirocco.