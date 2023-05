Napoli, colpi di pistola contro un bar: feriti padre, madre e bimba di 10 anni

Napoli, colpi di pistola contro un bar a Sant'Anastasia: "Colpi esplosi con una mitraglietta"



È successo nella tarda serata di ieri a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli: una sparatoria in piena regola, contro un bar, in cui sono rimasti feriti padre, madre e la loro figlia di 10 anni. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, intervenuti sul posto in piazza Cattaneo, due sconosciuti avrebbero esploso almeno 10 colpi contro il bar. I proiettili avrebbero colpito la famiglia, in quel momento all’esterno a mangiare: il padre 43enne è rimasto lievemente ferito alla mano, la madre 35enne ferita all’addome e la figlia di 10 anni è stata colpita alla testa.

Sebbene nessuno dei tre rischi la vita, l'uomo e la donna sono stati portati all'ospedale Cardarelli di Napoli, la bimba all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

Qui la piccola è stata sottoposta a un intervento chirurgico: c'è "cauto ottimismo" circa le sue condizioni, apprende l'Adnkronos. In sala operatoria è già stato rimosso il proiettile e i medici stanno ora eseguendo un secondo intervento. La prognosi al momento è riservata.

Ancora tutto da chiarire il movente, così come la dinamica: l'ipotesi più verosimile è al momento che i tre siano stati colpiti "accidentalmente" dai colpi della mitraglietta.