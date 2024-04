Napoli, nave finisce contro la banchina del porto: decine di feriti

Traghetto contro la banchina a Napoli, una ventina di feriti

È di una ventina di feriti e contusi il bilancio aggiornato dell'incidente in cui il traghetto veloce Isola di Procida, proveniente da Capri, ha urtato una banchina del porto di Napoli durante la manovra di attracco. Si tratta in ogni caso di feriti lievi, distribuiti tra gli ospedali Pellegrini, Cto e San Paolo. La nave veloce trasportava circa 100 passeggeri tra uomini delle forze dell'ordine impegnati a Capri in questi giorni in turni per i servizi predisposti per la sicurezza del G7 dei ministri degli Esteri e turisti.

La causa dell'incidente parrebbe essere un colpo di vento. Il mare era mosso con onde alte circa due metri e sul golfo soffia da ieri un vento forte a raffiche. La nave ha scarrocciato, ha avuto cioè un brusco spostamento laterale, mentre era ferma in attesa di completare la manovra e abbassare il pontile. Molti passeggeri, in piedi per lo sbarco, sono finiti a terra. Secondo quanto si è appreso, la maggior parte dei feriti ha contusioni anche al volto.