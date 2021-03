Nasa, da giugno disponibili i filmati. "Gli Ufo esistono, ogni paura è lecita"

Dalla Nasa arriva una notizia inattesa. Tutte le immagini a disposizione dell'intelligence americana relativa agli Ufo saranno rese pubbliche da giugno. A dirlo non è un visionario qualunque, ma l’ex direttore dell’intelligence nazionale americana John Ratcliffe, - si legge sulla Stampa - che ha dato la conferma durante un’intervista con la Fox News. "Ci sono stati avvistamenti in tutto il mondo. E quando parliamo di avvistamenti, non si tratta solo di un pilota o di un satellite che fa sorveglianza per l’intelligence. In genere abbiamo sensori multipli che raccolgono queste cose". In altre parole, i fenomeni sono ben documentati, e non possono essere attribuiti all’errore di un essere umano.

"Il rapporto - prosegue Ratcliffe - conterrà molte cose difficili da spiegare". Magari non vedremo le foto dei marziani venuti a spiarci, ma fenomeni ignoti anche alla scienza. E se la scienza non riuscirà a decifrarli, ogni fantasia e ogni paura diventerà lecita". Gli Ufo esistono, le forze armate americane li hanno avvistati e registrati, e dal primo giugno tutto il mondo li vedrà.Nel dicembre scorso l’ex presidente Trump aveva firmato una legge che stanziava 2,3 trilioni di dollari per mitigare gli effetti del Covid. Il testo conteneva anche l’Intelligence Authorization Act del 2021, che tra le altre cose ordinava al Pentagono di produrre entro il primo giugno un rapporto sugli "unidentified aerial phenomena", ossia i fenomeni inspiegabili avvistati nell’aria.