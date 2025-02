‘Ndrangheta: 22 arresti tra Catanzaro, Monza e Arezzo. C'è anche un poliziotto

‘Ndrangheta: 22 arresti. Il maxi blitx in tre città: in manette anche un poliziotto

Nella notte i carabinieri hanno compiuto un maxi blitz che ha coinvolto tre città: Catanzaro, Monza e Arezzo. La Dda ha colpito duro in particolare un clan 'ndranghetista. In manette sono finite 22 persone. I carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro, hanno dato esecuzione a un provvedimento cautelare emesso dal gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Dda, nei confronti appunto di 22 persone. Si tratta di 12 arresti in carcere e 10 ai domiciliari con braccialetto elettronico. I reati ipotizzati a carico del gruppo sono, a vario titolo, associazione di tipo 'ndranghetistico, associazione per delinquere, plurimi reati contro la persona e il patrimonio, anche aggravati dalle finalità e/o modalità mafiose.

Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari. Ulteriori dettagli verranno comunicati nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà presso la Procura della Repubblica di Catanzaro. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, il blitz avrebbe disarticolato un'organizzazione di stampo ‘ndranghetistico che aveva il suo epicentro a Catanzaro, composto da esponenti di un clan e della criminalità rom: in manette anche un poliziotto. Gli indagati dalla Dda di Catanzaro sono complessivamente 34.