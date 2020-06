'Ndrangheta: arrestato il fidanzato di Silvia Provvedi, 21 in manette

Non c'è pace per Silvia Provvedi, recentemente diventata mamma. Dopo i guai con la giustizia del suo ex fidanzato Fabrizio Corona, la cantante e show girl delle "Donatella", che con la sorella gemella ha partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello Vip, deve fare i conti con un'altra grana. E' stato arrestato - si legge sul Resto del Carlino - il suo attuale compagno: Giorgio De Stefano, fnito in manette con altre 20 persone. Ventuno ordinanze di caustodia cautelare in carcere, emmesse, fra Reggio Calabria, Milano, Como, Napoli, nei confronti di altrettante persone ritenute far parte dell'élite dei clan di Reggio Calabria, le famiglie De Stefano-Tegano e Libri, più i quadri alti del clan Molinetti, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione mafiosa, diverse estorsioni in danno di imprenditori e commercianti, detenzione e porto illegale di armi, aggravati dal metodo e dalla agevolazione mafiosa.

Al centro dell'operazione della procura antimafia di Reggio Calabria, chiamata "Malefix", gli assetti e gli affari dei clan nella città. Le indagini, infatti, svolte dalla polizia, hanno documentato l'esistenza e l'operatività delle cosche De Stefano-Tegano e Libri, in posizione di preminenza nella città di Reggio Calabria.