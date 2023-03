'Ndrangheta, libero l'ex parlamentare FI Pittelli dopo tre anni di detenzione

'Ndrangheta, l'ex parlamentare di Forza Italia Pittelli torna libero dai domiciliari

Dopo oltre tre anni di detenzione, prima in carcere e poi ai domiciliari, torna libero l'ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli, 70 anni, avvocato, arrestato nel dicembre del 2019 nell'ambito dell'operazione "Rinascita Scott", condotta dalla Dda di Catanzaro, e coinvolto successivamente nell'inchiesta "Mala pigna" della Dda di Reggio Calabria.

La decisione è del Tribunale di Reggio Calabria in accoglimento dell’appello proposto dagli avvocati Guido Contestabile, Salvatore Staiano e Giandomenico Caiazza avverso il precedente rigetto ad opera del Tribunale di Palmi proprio nell’ambito del procedimento denominato “Mala Pigna” istruito dalla Dda reggina. Per Pittelli la misura coercitiva degli arresti domiciliari è stata sostituita con il divieto di esercitare la professione di avvocato per dodici mesi.

'Ndrangheta, libero Giancarlo Pittelli: "Da dicembre 2019 ha vissuto condizione indegna"



Il commento dell'associazione Riforma Giustizia: "Dal 19 dicembre 2019 Pittelli ha vissuto una condizione indegna di uno stato di diritto - si legge nella nota dell'associazione - privato della libertà personale, costretto per lunghi periodi anche alla detenzione in carceri speciali, sottoposto alla pubblica gogna e additato per anni come esponente di spicco della cosiddetta 'massomafia'. Già a gennaio, dopo oltre tre anni, era emerso che gli indizi di concorso esterno in associazione mafiosa, raccolti dagli inquirenti nella indagine Rinascita Sott, erano labili e insufficienti a tenerlo in custodia cautelare".