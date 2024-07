Aereo si schianta: 18 morti. Il video dell'esplosione, immagini forti: vivo solo il pilota

Incidente aereo in Nepal, 18 morti. Il video dell'esplosione, immagini forti

Sono diciotto i cadaveri che sono stati recuperati dopo che un aereo si è schiantato oggi all'aeroporto internazionale Tribhuvan di Kathmandu, capitale del Nepal, ha detto Hansa Raj Pandey, portavoce dell'Autorità per l'aviazione civile del Nepal (Caan). Pandey ha detto alla Xinhua che una persona ferita è stata ricoverata in ospedale. , e che l'aeroporto è stato chiuso per l'incidente.

It's horrible.. Plane crashed while landing in Nepal... pic.twitter.com/Q3HfJvMtH8 — Mr Sinha (@MrSinha_) July 24, 2024

Il portavoce inizialmente aveva fissato il bilancio delle vittime a 22, ma lo ha corretto in seguito, dicendo che la squadra di soccorso ha contato per due volte tre persone. Il centro di coordinamento di ricerca e salvataggio della Caan ha rilasciato una dichiarazione, dicendo che 18 erano rimaste uccise e una ferita nell'incidente.

Il volo della Saurya Airlines diretto alla città di Pokhara trasportava 19 persone, e tutti appartenevano alla compagnia aerea, ha detto Pandey. Un testimone ha detto che l'aereo è precipitato al suolo e si è sentita un'esplosione all'interno dell'aeroporto.