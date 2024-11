Netflix, sospetta frode fiscale: perquisite le sedi di Parigi e Amsterdam. Trema il colosso dello streaming

Netflix, per una sospetta frode fiscale questa mattina sono scattate le perquisizioni nelle sedi del colosso cinematografico. I blitz a Parigi e Amsterdam

Le sedi di Netflix a Parigi e Amsterdam sono state perquisite nell'ambito di un'inchiesta per frode fiscale. Lo ha rivelato una fonte giudiziaria citata dall'agenzia France Presse. L'indagine è stata aperta alla fine del 2022 dall'Ufficio centrale per la lotta contro la corruzione e i reati finanziari e fiscali. Nel novembre 2022 la Procura nazionale francese delle finanze (PNF) ha aperto un'indagine preliminare per sospettati di riciclaggio e frode fiscale aggravata in associazione organizzata.

"Contemporaneamente investigatori olandesi, accompagnati da magistrati e investigatori francesi" hanno perquisito la sede centrale di Netflix per Europa, Medio Oriente e Africa, che si trova ad Amsterdam. "Un'azione di cooperazione penale tra le autorità francesi e olandesi è stata portata avanti per molti mesi nell'ambito di questa procedura ed è stata coordinata da Eurojust" ha detto la fonte. Nell'estate del 2023 erano uscite indiscrezioni su una verifica fiscale in Francia per gli anni finanziari 2019, 2020 e 2021. "Rispettiamo le norme fiscali di tutti i paesi in cui operiamo nel mondo", rispose all'epoca un portavoce di Netflix.

Con oltre 282 milioni di abbonati in tutto il mondo alla fine di settembre, Netflix ha realizzato ricavi per 9,82 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2024, per un utile netto di 2,4 miliardi di dollari. In Francia, il gruppo ha appena festeggiato dieci anni dal suo arrivo, dichiara più di 10 milioni di famiglie abbonate e garantisce il rispetto della regolamentazione francese rispettando gli obblighi di investimento nella creazione, pagando l'IVA ad aliquota intera nonché il contributo alla CNC del 5,15% del suo fatturato.

Netflix ha così assicurato di aver investito "250 milioni di euro" nel 2023 nella produzione francese, di cui "50 milioni nel cinema". Tra i suoi grandi successi in Francia, "Lupin", lanciato con Omar Sy nel 2021 e che ha raggiunto "la top 10 delle serie più viste in 70 paesi", sostiene la piattaforma.