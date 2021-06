Nicola, sandali e tracce di sangue. Quello che non torna sul bimbo sparito

Su Nicola Tanturli, il bambino scomparso nel Mugello e ritrovato ieri mattina, la Procura di Firenze ha aperto un'inchiesta. L'ipotesi principale è di allontanamento volontario ma i "nodi" appaiono diversi

La notizia del ritrovamento, da parte dell'inviato, Giuseppe Di Tommaso, che ha udito il gemito del bimbo in fondo al dirupo, in prossimità del quale si era accostato per un malore, è trapelata ieri, 23 giugno, poco prima delle 9, e a 36 ore circa dalla sparizione del piccolo Nicola Tanturli, di cui si era persa ogni traccia nella notte tra il 21 e il 22 giugno. La procura di Firenze ha ritenuto opportuno aprire un fascicolo, anche se non ci sono al momento né indagati né un reato. Ma, al netto di quello che potrebbe rappresentare un atto d'ufficio, i pm sembra vogliano vagliare tutte le ipotesi ammissibili sull'allontanamento del bimbo di 21 mesi, fino a una distanza di circa 3 km da casa. "Stiamo facendo i primi accertamenti sulla dinamica dell'accaduto e riferiremo alla magistratura" ha dichiarato il maggiore Michele Arturo, comandante della compagnia del Mugello, alle indagini con l'Arma dei carabinieri di Firenze. "La valutazione sul comportamento dei genitori - continua - al temine delle indagini sarà riferita in Procura". Mentre il piccolo Nicola, questa mattina, dopo 24 ore in osservazione, è stato dimesso dall'ospedale Meyer di Firenze, si apprende che gli investigatori starebbero effettuando accertamenti anche su un analogo allontanamento del fratellino più grande di 4 anni, a circa 3 km da casa, risalente allo scorso anno. Lungo lo stesso sentiero verso la scarpata fu ritrovato da un vicino. Intanto le domande sulla vicenda rimangono diverse.

I sandali (e la maglietta)

Il bambino si sarebbe allontanato da casa nella notte, dopo essere stato messo a letto dai genitori alle 19. Uno dei dettagli che ha suscitato perplessità, nel momento in cui il piccolo è stato portato in salvo dal luogotenente Ciccarelli, sono i sandali che Nicola aveva ai piedi, ben visibili nei video rilanciati sui tg. Ci si chiede se il bimbo li abbia messi da solo al risveglio, o se li calzasse già prima di essere messo a letto. Così come ha suscitato interrogativi il fatto che avesse indosso solo una maglietta.

Il percorso di Nicola nel bosco: dalla casa alla scarpata

Nicola è stato ritrovato a circa 2,5 km da casa. Una distanza non trascurabile per un bimbo che ha meno di 2 anni e allontanatosi volontariamente dalla sua abitazione. Inoltre secondo le ricostruzioni, avrebbe percorso il bosco, un sentiero sterrato e più lungo, in piena notte. I cani molecolari non avendo riscontrato tracce del piccolo per la strada che collega l'ecovillaggio di Campanara al dirupo, hanno escluso il tratto nella ricostruzione del tragitto. Ma è possibile questa ipotesi per un bambino di 21 mesi?

L'allarme tardivo

A destare perplessità è anche l'allarme lanciato dai genitori, Pina e Leonardo Tanturli, accortisi a mezzanotte che Nicola non c'era più, solo 9 ore dopo. Allertano le autorità locali dopo le ricerche di concerto con altre persone del villaggio, ma senza gli esiti sperati, hanno spiegato ai militari.

Le tracce di sangue

Senza una risposta rimane infine il ritrovamento della traccia di sangue sulla porta di casa. Si attende di sapere se la traccia ematica appartenga a Nicola, e perché si trovasse sull'uscio di casa.