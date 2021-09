No Green Pass, Telegram sospende il canale "Basta dittatura": "Devono essere rimossi i contenuti illegali"

Non sono certo giorni positivi per il movimento "No Green Pass". Dopo il clamoroso flop delle manifestazioni contro le nuove regole, che avrebbero dovuto portare al blocco dei treni nelle stazioni, Telegram ha sospeso il canale "Basta dittatura", che veniva utilizzato per canalare protesta.

"Questo gruppo - si legge - è temporaneamente inaccesibile per consentire ai suoi moderatori di ripulirlo dopo che alcuni utenti hanno pubblicato contenuti illegali. Riapriremo il gruppo non appena l'ordine verrà ripristinato".

Il provvedimento fa seguito ai contatti che la Polizia Postale ha avviato con Telegram negli scorsi giorni.

Leggi anche:

Green pass, la protesta è un flop. "Mi scusi, ma era per oggi?". A Napoli in 2