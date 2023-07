Nola, esplode fabbrica di fuochi d'artificio: morto operaio 51enne

Nola, muore l'operaio disperso a seguito dell'esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio

Raffaele Miele, l'operaio di 51 anni che risultava sin da subito disperso, è l'unica vittima dell'esplosione avvenuta questa mattina a Gargani, frazione di Roccarainola, in provincia di Nola. La deflagrazione ha interessato uno dei due fabbricati di una ditta di fuochi d'artificio, la Fireworks, molto nota del Napoletano, che ha già registrato altre vittime in passato mentre erano in orario di lavoro.

Nel 2002 infatti, la Fireworks era a Visciano, esattamente a 11 km da Roccarainola, quando morirono tre persone a causa di un’esplosione durante la confezione di artifici pirotecnici. Poi nel 2004 altri due morti, sempre per lo stesso motivo.

Ora la questione sarà esaminata dal magistrato assegnato dalla Procura, che su questi fatti ha aperto un fascicolo e delegato le indagini ai carabinieri, mentre sono ancora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi.

"È stata un'esplosione avvertita in un raggio ampio. In tanti si sono riversati in strada uscendo dalle case terrorizzati", ha raccontato il sindaco di Roccarainola, Giuseppe Russo. La fabbrica, come prescrive la legge, è lontana dal centro abitato.