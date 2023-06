Auto esplosa a Napoli, morta ustionata la ricercatrice Maria Vittoria Prati

Maria Vittoria Prati, morta ustionata la ricercatrice coinvolta nell'esplosione dell'auto-prototipo a Napoli

Dopo quattro giorni in rianimazione, è morta Maria Vittoria Prati, la ricercatrice di 66 anni vittima dell'esplosione dell'auto-prototipo in Tangenziale a Napoli il 23 giugno. Il corpo aveva ustioni su quasi tutto il corpo. E restano gravissime le condizioni anche di Fulvio Filace, il 25enne, laureando in Ingegneria Meccanica, che era a bordo con la donna.