Non è l'Arena, Giletti e Baiardo, la procura convoca Cairo a testimoniare

La Procura di Firenze chiama Urbano Cairo su Non è l'Arena di Giletti

La Procura di Firenze ha convocato Urbano Cairo per rendere dichiarazioni come persona informata dei fatti. Lo scrive oggi il Fatto Quotidiano, che spiega come "i procuratori aggiunti Luca Turco e Luca Tescaroli, che indagano sui cosiddetti ‘mandanti esterni’ delle stragi del 1993, vogliono vedere più chiaro nelle ragioni della chiusura brusca di Non è l’arena di Massimo Giletti".

Marco Lillo racconta che il 23 marzo era stato contattato da Giletti, che aveva letto gli "articoli del Fatto dedicati all ’indagine sulle stragi e su Berlusconi e Dell’Utri e voleva montare una o più puntate con il nostro aiuto e la nostra presenza in studio. L’idea (ex post forse un po’ folle) di Giletti era quella di mettere in scena le conversazioni e le notizie contenute nelle informative della Dia che poi abbiamo continuato a pubblicare. Di fronte alle perplessità di chi scrive proprio sul fatto che il suo editore, Cairo, era stato un collaboratore di Berlusconi ed era ancora amico del Cavaliere, peraltro già malato, Giletti aveva risposto che non ci sarebbero stati problemi".

Ma un giorno dopo arriva la rimozione.