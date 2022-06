La7, Giletti a Mosca. Tortora: "Oltre il ridicolo", trema il direttore Salerno

Non è l'Arena, Gaia Tortora durissima contro Massimo Giletti: "Oltre il ridicolo". E ora trema il responsabile dei palinsesti Salerno?

La puntata del programma di La7 Non è l’Arena, andata in onda eccezionalmente domenica 5 giugno da Mosca, condotta da Massimo Giletti rimane al centro delle polemiche per la scelta dei contenuti. Tra i diversi i momenti contestati, ci sono l'intervista alla portavoce di Lavrov, Maria Zakharova, che ha sostanzialmente deriso il conduttore all'abbandono di Alessandro Sallusti durante la puntata: "Quello che hai alle spalle è un palazzo di m***a", ha detto il giornalista rivolgendosi al conduttore e spiegando le ragioni della sua uscita di scena in contestazione con il clima di asservimento alla narrazione russa della puntata.

Al coro si aggiunge il Twett di Gaia Tortora, che commenta duramente: "Post muto, perché davvero siamo oltre il ridicolo". La vicedirettrice del tg di La7, non è la prima volta che si scaglia contro il collega. Qualche mese fa la giornalista aveva criticato la volontà di Giletti di far parlare i no vax. "Secondo me portarli al confronto in maniera così ossessiva non serve, è un confronto che non è in natura. Idee bislacche che non fanno altro che alimentare la paura in chi ha paura. Questa ossessività continua è una legittimazione che non va bene".

E ancora, senza mezzi termini: "A me viene l’urto di nervi. È un meccanismo che fa comodo all’informazione, bisogna che a casa lo sappiano. Prima avevamo in contrapposizione i politici che si scannavano. Se si è onesti, bisogna dirlo. Cosa vuoi dialogare con uno che si mette il braccio finto? Forse è riuscito nel suo intento, ha ottenuto una certa visibilità. Mi sembra che siamo noi che disperatamente cerchiamo di alimentare questa roba qui. Massimo, sai che se mi inviti sono sincera. A me pare che ci sia la volontà di alimentare una roba che non è maggioranza nel Paese".

Ma questa volta le accuse, seppur la Tortora abbia pubblicato un post a dir poco striminzito, sembrano ben più pesanti. Non ci sono dubbi che sia stata una puntata mal riuscita, che potrebbe segnare all’interno di La7 una nuova spaccatura interna. Ora la palla passa al responsabile dei palinsesti Andrea Salerno, che dovrà gestire una situazione non facile. Sia Tortora che Giletti sono risorse importanti per l'azienda La7.

Leggi anche: