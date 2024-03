Non solo i video spinti alla teste. "L'uomo dell'Antimafia mi fece mentire"

Il colonnello dell'Antimafia e la doppia accusa, il caso adesso si allarga

Uno dei più noti investigatori dell'Antimafia è finito sotto accusa, non solo una teste chiave dice di aver ricevuto da lui foto e video hot, ma c'è anche chi gli punta il dito contro per "averlo costretto a mentire". Adesso anche la politica - si legge su La Verità - si interessa al caso del colonnello Massimo Giraudo. Maurizio Tramonte, condannato per l’attentato di Piazza della Loggia esce allo scoperto e racconta: "Inventavo episodi inverosimili - riporta La Verità - su sua richiesta. Massimo si faceva insistente, non era soddisfatto di quello che gli dicevo, sosteneva io sapessi di più. In quel periodo - spiega Tramonte e lo riporta La Verità - ho iniziato a fare uso di stupefacenti; la paura di restare solo, l’abuso di cocaina, fatto sta che non mi sono mai sottratto alle insistenze di Massimo: più conferme mi chiedeva, più gliene davo: è iniziata così la mia rovina".

Classe 1963, grande esperto di terrorismo neofascista è diventato un punto di riferimento in inchieste come quella sulla strage bresciana di Piazza della Loggia. Una bomba che nel 1974 costò la vita a 8 persone e causò più di 100 feriti. Nell’ambito di quest’indagine, che dopo cinquant’anni è ancora alla ricerca di esecutori e mandanti, nel 2022, Giraudo - prosegue La Verità - ha avvicinato Donatella Di Rosa, soprannominata Lady Golpe per aver denunciato un finto colpo di Stato negli anni '90. Ora Di Rosa è stata ascoltata in procura in seguito al suo esposto proprio verso il colonnello dell'Antimafia per l'invio di foto e video hard durante il periodo degli interrogatori, Lady Golpe era una teste.