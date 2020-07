Ocse, clima e cooperazione: la classifica dei Paesi donatori, Italia 16ª

In tema di cooperazione allo sviluppo è possibile misurare il contributo che ciascun paese fornisce ai progetti legati al clima attraverso due indicatori: climate change mitigation e climate change adaptation. Secondo i numeri dell'Ocse ripresi da Openpolis, l’Italia rispetto al 2017 ha ridotto il proprio contributo in questo settore, passando dalla tredicesima alla sedicesima posizione nella classifica dei paesi contributori. In cima alla classifica si trovano invece Giappone (9,5 mld di dollari) e Germania (8 mld di dollari). Quest’ultima in particolare nel 2018, come anche l’anno precedente, ha investito ingenti risorse (4 mld) in progetti che hanno l’aspetto climatico come obiettivo principale.