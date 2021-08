Omicidio Caruana: Fenech a processo come presunto mandante

Il tycoon maltese Yorgen Fenech e' stato rinviato a giudizio con l'accusa di essere stato il mandante e l'organizzatore del complotto per l'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galiza, uccisa con una bomba piazzata nella sua auto il 16 ottobre 2017. L'accusa ha presentato ieri il 'bill of indictment' (l'atto di richiesta di apertura del processo) chiedendo l'ergastolo per omicidio volontario premeditato ed altri tra 20 e 30 anni per l'associazione a delinquere.

Il processo si dovra' tenere entro 30 mesi. Gli inquirenti hanno cosi' considerata conclusa la fase della 'raccolta delle prove' che si e' svolta nell'ultimo anno e mezzo, con la presentazione di tutti gli elementi contro Fenech. Centrale, la testimonianza di Melvin Theuma, l'intermediario di morte che comincio' a collaborare nell'autunno 2019 portando all'arresto del miliardario che si sentiva minacciato dalla blogger. Fenech, 40 anni il prossimo 23 novembre, era il capo del Tumas Group (un impero fatto di casino', alberghi a 5 stelle, ristoranti, edilizia, gioco online, finanza, assicurazioni) quando venne arrestato alla fine di novembre 2019 mentre tentava la fuga da Malta con uno yacht di famiglia.

La giornalista sul suo blog da anni rivelava la corruzione endemica nel suo paese, attirandosi antipatie generalizzate. Ma a decretare la morte di Daphne, stando all'accusa, e' stata la pubblicazione di un post a inizio 2017 che rivelava l'esistenza di una societa' basata a Dubai, la 17 Black, che ogni anno versava milioni di euro sui conti offshore dell'allora capo di gabinetto del governo Muscat, Keith Schembri, e del ministro dell'Energia (poi passato al Turismo), Konrad Mizzi, per un patto corruttivo legato alla centrale elettrica di Malta (una joint venture con societa' di stato dell'Azerbaigian, che fornisce anche il gas necessario). Soltanto a novembre del 2018 il consorzio giornalistico Daphne Project con Reuters e Times of Malta confermo' che la 17 Black di Dubai apparteneva a Fenech.

E proprio in quei giorni l'imprenditore aveva perfezionato l'acquisto nel dark web di due pistole con silenziatore, due mitragliette Skorpion, due granate e 20 grammi di cianuro. Il dettaglio e' stato riferito in Tribunale dall'accusa in risposta all'ennesimo ricorso presentato ieri da Fenech per chiedere la liberta' su cauzione. Richiesta ancora una volta respinta per rischio di fuga. Secondo il Times of Malta, nella primavera del 2019 fu l'Fbi ad informare la polizia maltese di aver individuato i movimenti di Fenech sul dark web indagando su cinque suoi portafogli di criptovalute.

Altre indagini giornalistiche tra il 2018 ed il 2020 hanno rivelato che la societa' segreta del magnate maltese era al centro di altri affari illeciti, compresa la proprieta' di una societa' di gioco online privata della licenza di gioco in Svezia perche' colpevole di riciclaggio a favore della criminalita' organizzata. Alla fine di luglio l'inchiesta pubblica condotta da tre magistrati emeriti ha concluso che l'omicidio di Daphne Caruana Galizia e' stato possibile grazie "all'atmosfera di impunita' creata dalle piu' alte sfere del governo maltese" ed ha affermato che l'intero gabinetto dei ministri aveva la "responsabilita'" di non aver fatto nulla per impedire il massacro della giornalista.