Omicidio di Sharon Verzeni, pressing sul fidanzato: chiamato ancora in caserma

“Vado e vengo dalla caserma, come tutti i giorni”. Dopo essere stato mezzora nella caserma dei carabinieri a Bergamo, Sergio Ruocco è rientrato a casa dei suoceri a Bottanuco, dove sta da quando è stata uccisa la compagna Sharon Verzeni. “Cosa è successo oggi? Quello che succede tutti i giorni, vado e vengo - ha detto, rispondendo alle domande dei cronisti -. Anche domani che è domenica? Sì, in casa e in caserma. Perché? Me lo spiegano domani”.

Intanto trapela che Ruocco sarebbe sstato in caserma dai carabinieri per "meri atti di notifica" legati alle attivita' svolte dai carabinieri in questi giorni. Tra queste il sequestro del pc e dei suoi telefonini avvenuto ieri