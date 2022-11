Omicidio Francavilla: arrestato 54enne e sequestrata pistola a tamburo

Una calibro 32 con matricola cancellata, sarà sottoposta all’esame balistico. Al momento l’uomo è arrestato per detenzione di droga e possesso illegale di arma

Che ci sia una svolta nelle indagini sull’omicidio del 19enne Paolo Stasi di Francavilla Fontana? I carabinieri hanno arrestato un 54enne del posto e sequestrato l’arma trovata in suo possesso, ossia una pistola a tamburo calibro 32 con matricola cancellata, cinque proiettili calibro 7,62 e 185 grammi di marijuana.

Che si tratti dell’arma utilizzata dal killer per freddare il giovane Paolo? Che sia stato arrestato proprio il sicario? Il sequestro dell’arma e l’arresto del 54enne, che al momento risponde dei reati di detenzione di stupefacente e possesso illegale di arma, è avvenuto durante un controllo a largo raggio dei militari del comando provinciale di Brindisi nei giorni 18, 19 e 20 novembre svolto in tre comuni del brindisino, tra cui Francavilla Fontana. Controlli effettuati, soprattutto, durante le ore notturne della “movida” nei centri urbani. L’arma sequestrata al 54enne è stata inviata al Ris di Roma per accertamenti balistici e approfondimenti: dovrà stabilirsi se il calibro della pistola a tamburo corrisponde proprio a quello della revolver utilizzata per ammazzare Paolo Stasi. E gli investigatori sono alla ricerca di elementi che potrebbero collegare il 54enne arrestato alla giovane vittima e, se così fosse, che tipo di rapporti avessero i due.

Perché Paolo Stasi, ammesso che conoscesse il 54enne arrestato per droga, avrebbe frequentato una persona dell’età del padre? Proprio lui, un ragazzo tranquillo, gentile e riservato che aveva perso il suo migliore amico di 17 anni solo lo scorso anno a causa di un incidente stradale. Paolo Stasi usciva poco, aveva pochissimi amici e ogni tanto andava al parco con alcuni ex compagni di scuola o faceva dei giri con altri conoscenti. In quale contesto criminale è maturato l’omicidio? Volevano davvero uccidere Paolo Stasi o si è trattato di un tragico scambio di persona?