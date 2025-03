Omicidio Garlasco, Feltri svela: "Invito spesso Alberto Stasi al ristorante, vi spiego il perché"

Omicidio Garlasco, Feltri svela un retroscena su Alberto Stasi

Negli ultimi giorni si è riaperto in maniera clamorosa il caso relativo all'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco del 13 agosto 2007, per quel delitto è stato condannato in via definitiva a 16 anni il fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Ma adesso sarebbero spuntate nuove tracce di Dna che hanno portato all'iscrizione nel registro degli indagati anche di Andrea Sempio, un amico del fratello di Chiara. Chi non ha mai creduto alla colpevolezza di Alberto Stasi è l'ex direttore de Il Giornale (tra gli altri) Vittorio Feltri. Il giornalista svela che con Stasi va addirittura a mangiare al ristorante. "I miei appuntamenti - svela Feltri a Il Corriere della Sera - li organizzo sempre al ristorante. Per esempio, Alberto Stasi, quello che è considerato l’assassino di Chiara Poggi e non lo è, un paio di volte al mese lo porto a "Il Baretto" di Milano".

"Lui - prosegue Feltri - può uscire dal carcere di giorno perché lavora come contabile in un'azienda. Quando accadde il fatto, ero il direttore di Libero, mi resi subito conto che con il delitto non c’entrava niente. Come andrà a finire? Intanto ormai questo ragazzo tra poco uscirà per fine pena. Certo gli piacerebbe che venisse riconosciuta la sua innocenza. Comunque, io ho sempre scritto di lui, anche prima delle recenti notizie. Perciò lo invito a pranzo a “Il Baretto”, è la mia seconda casa. È un locale pacato, che fa il riso al salto migliore che abbia mai mangiato. E qui mi preparano il mio uovo. L’aperitivo, invece, lo faccio al "Bar Basso", mi piace lo spritz".