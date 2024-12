Omicidio Cecchettin, oggi la sentenza: Turetta rischia l'ergastolo. Stretta di mano tra l'avvocato dell'assassino e il padre di Giulia

Stretta di mano tra l'avvocato Giovanni Caruso e Gino Cecchettin nell'aula del processo in cui oggi sara' pronunciata la sentenza per l'omicidio di Giulia Cecchettin. "La capisco umanamente ma il mio lavoro non e' facile" ha poi detto Caruso a Carla Gatto, la nonna di Giulia.

Nei giorni scorsi, Cecchettin aveva dichiarato che l'arringa di Caruso non era stata rispettosa della memoria della figlia. A poco piu' di un anno dal delitto, i giudici togati e popolari della Corte d'Assise di Venezia, presieduti da Stefano Manduzio, devono decidere l'entita' della pena per il ragazzo di 22 anni. Se dovessero riconoscere tutte le aggravanti contestate dalla Procura, in particolare premeditazione, crudelta' e stalking, sarebbe ergastolo. La difesa chiede invece di non riconoscerle e una pena inferiore considerata anche la giovane eta' di Turetta.

Omicidio Giulia Cecchettin: la sentenza del processo a Filippo Turetta

Alle 15 di oggi è attesa al tribunale di Venezia la sentenza del processo in Corte d'Assise contro Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin. In aula è dovrebbe essere presente l'imputato oltre al padre della vittima, Gino Cecchettin.

L'udienza di oggi prevedeva in mattinata delle controrepliche che però non ci sono state. A quel punto il presidente della Corte, Stefano Manduzio, si è ritirato in Camera di Consiglio chiudendo la fase dibattimentale.

La condanna dell'imputato, reo confesso, è certa; resta l'incognita della pena. Da una parte la procura ha chiesto l'ergastolo mentre la difesa ha richiesto una condanna più lieve. Ricordiamo che le accuse contro Filippo Turetta sono numerose e pesanti: stalking, omicidio premeditato con l'aggravante della crudeltà.

La vicenda

La morte di Giulia Cecchettin risale all'11 novembre 2023. Giulia, studentessa universitaria di 22 anni quel giorno è uscita di casa verso le 18 per recarsi, accompagnata da Filippo Turetta, il fidanzato, in un centro commerciale per acquistare un paio di scarpe in vista dell'imminente cerimonia di laurea. I due giovani hanno cenato nel fast food del centro commerciale, poi Giulia ha inviato alcuni messaggi con la sorella tramite e infine è ripartita in auto con Filippo per ritornare verso Vigonovo. Da quel momento si sono perse le sue tracce.

Il giorno successivo Gino Cecchettin, il padre di Giulia, si è recato dai Carabinieri e ha denunciato la scomparsa della figlia. Subito dopo, con l'aiuto di Elena Cecchettin, sono stati diffusi appelli sui social media per ritrovare i due ragazzi scomparsi. Un testimone ha contattato la famiglia riferendo di aver assistito, dal proprio balcone di casa, ad un violento litigio tra un uomo e una donna che chiedeva aiuto nel parcheggio di via Aldo Moro a Vigonovo e di avere, per tale motivo, contattato i Carabinieri.

Le ricerche per diversi giorni non hanno dato alcun esito fino al 18 novembre. Una squadra cinofila della Protezione Civile ha individuato il cadavere di Giulia Cecchettin adagiato in un anfratto roccioso nel bosco, ricoperto da sacchi di plastica neri e con a fianco numerosi oggetti. Sul corpo i segni di numerose coltellate.

La sera stessa Filippo Turetta, di cui si erano perse le tracce, è stato individuato lungo un tratto di un'autostrada in Germania, dove era rimasto fermo senza benzina. Il giovane è stato poi espatriato in Italia per il processo.